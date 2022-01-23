İkinci kriz patlak verdi! Hande, Demet'le bir projede başrolü paylaşacak olan Kerem'i eve almadı

Güzel oyuncular Hande Erçel ve Demet Özdemir arasında 2. kriz patlak verdi. Sevgilisi Kerem Bürsin'in Demet Özdemir'le bir projede başrolü paylaşacağını gazetelerden öğrenen Erçel, "Benim niye haberim yok. Bunu gazetelerden mi öğrenecektim" diyerek aşkını eve almadı.

Takvim'den Aydın Hamza'nın haberine göre; Hande Erçel ve Demet Özdemir arasında 2. kriz patlak verdi. Aynı menajerlik şirketiyle çalışan ikiliden Demet Özdemir'in bütün işlerin önce Hande Erçel'e gitmesinden dolayı kıskançlık yaşadığı iddia edilmişti.

DEMET'LE KEREM AYNI PROJEDE YER ALACAK İDDİASINA SİNİRLENDİ

Demet Özdemir'in Hande Erçel'i sosyal medyadan takipten çıkması "Kıskanıyor" iddialarını güçlendirmişti. Önceki gün ise yeni bir iddia gündeme geldi. Konuşulanlara göre Demet Özdemir ve Kerem Bürsin, dijital platformda yayınlanacak bir dizide başrolü paylaşacak. Sevgilisinin Özdemir'le aynı projede olacağını gazetelerden öğrenen Hande Erçel'in ise sinirlendiği öne sürüldü.

"BENİM NİYE HABERİM YOK"

Güzel oyuncunun, evine gelen sevgilisi Kerem Bürsin'i "Benim niye haberim yok. Bunu gazetelerden mi öğrenecektim" diyerek kapıdan geri çevirdiği de öğrenildi. "Benim de haberim yoktu. yeni öğrendim" cevabı veren Bürsin'in şimdilerde Hande Erçel'in gönlünü almak için uğraştığı konuşuluyor.

Snob Magazin