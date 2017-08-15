İKİNCİ SUÇA AF YOK!

162 gram uyuşturucudan yargılanan Barış Can Deliceırmak 18 ay hapis yatacak.

Teoman Turan

Uyuşturucu bulundurma suçundan yargılanan ancak mahkeme tarafından hakkında Denetimli Serbestlik Yasası’ndan yararlanması yönünde karar verildikten sonra 162 gram uyuşturucu ile yeniden yakalanan sanık Barış Can Deliceırmak hakkındaki dava karara bağlandı. Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanan sanık, 18 ay hapse mahkûm edildi.

Başkan Fadıl Aksun ve Yargıçlar Gökhan Asafoğulları ve Meltem Dündar’dan oluşan heyetin verdiği karar, Başkan Aksun tarafından okundu. Başkan Aksun, kararda sanığın Eylül 2016 tarihinde uyuşturucu madde ile yakalandığını, 31 Ekim tarihinde yargılanarak Denetimli Serbestlik Yasası’ndan yararlandığını ve 3 yıl süre ile kontrol altında tutulmasına karar verildiğini belirtti.

Başkan Fadıl Aksun, sanığın bu süre içerisinde yeniden benzer suç işlediğini; tasarrufunda 162 gram hintkeneviri bulunduğunu belirtti. Aksun, sanığın kendisine tanınan şansı değerlendirmediğini, yeniden suç işlediğini, yasa koyucunun uyuşturucu tasarrufu suçuna 15 yıla kadar hapis cezası öngördüğünü ifade etti.

Başkan Aksuni sanığın işlemiş olduğu suçun ciddi ve yaygın suçlardan olduğunu, bu tür suçlara hapis cezası dışında bir ceza verilemeyeceğini belirterek, sanığın lehine ve aleyhine olan tüm olguları değerlendirdiklerini söyledi. Başkan Aksun, sanığı tasarrufunda bulundurduğu uyuşturucuyu sattığına dair somut bir bulgu olmadığını da göz önünde tuttuktan sonra suçlu bulup mahkûm ettikleri davalardan 18 ay hapis cezası ile cezalandırdıklarını açıkladı.

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