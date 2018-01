İKİNCİ TURDA İLK KEZ DESTEK YOK!

Nikos Anastasiadis ve Stavros Malas, sadece kendi taban seçmenleri ve halkın değerlendirmesiyle ikinci tura gidecekler.

Kıbrıs’ın güneyinde Pazar günün gerçekleştirilen Başkanılık seçiminin ilk turun galibi olan Nikos Anastasiadis ve Stavros Malas, DİKO, EDEK, Dayanışma Hareketi, Çevreciler ve Vatandaşlar İttifakı’nın desteği olmaksızın, sadece kendi taban seçmenleri ve halkın değerlendirmesiyle ikinci tura gidecekler.

Kıbrıs Rum gazeteleri, ilk turun galipleri Anastasiadis ve Malas’ın, merkez partilerin desteğini alamadıklarını, bu sebepten ötürü Kıbrıs’ın güneyinde ilk kez merkez partinin desteği olmaksızın adayların yarışacakları bir seçim gerçekleştirileceğini yazdılar.

Alithia, “Farklı Bir Devir, Yeni Koşullar – İlk Kez Eski İşbirlikleri Olmadan İkinci Tur Seçimlere Gidiyoruz” başlıkları altında verdiği haberinde, her iki adayın, en büyük oy çekme alanı olarak gördükleri merkez partilerle telefon ve temas trafiğinde bulunduklarını ancak sonuç alamadıklarını yazdı.

Anastasiadis ve Malas’ın merkez partilerle temaslarının formalite icabı gerçekleşmekte olduğunu belirten gazete, ELAM’ın yükselişini gören DİKO Başkanı Nikolas Papadopulos ve diğer partilerin, Kıbrıs sorunundaki ortak görüşleri temelinde tek bir partide birleşme olasılığını ele almakta olduklarını iddia etti.



DİKO KAPIYI RESMEN KAPATTI

Gazete, DİKO’nun dün işbirliği kapısını her iki adayın yüzüne resmet kapattığını, buna da gerçekçe olarak Kıbrıs sorunu gibi önemli konulardaki görüşlerinin her iki adayla da uymadığını gösterdiğini yazdı.

DİKO Yürütme Kurulu dünkü açıklamasında, partinin görüşlerinin, Kıbrıs sorunu ve diğer önemli konularda her iki adayın görüşleriyle uyumlu olmadığı, bu adayların desteklenmesinin partiyi destekleyenlere saygısızlık teşkil edeceğini duyurdu.



YORGACİS’TEN ANASTASİADİS’E DESTEK

Gazete bir diğer haberinde ise, Lefkoşa Rum Belediyesi Başkanı, Nikolas Papadopulos’un üvey kardeşi Konstantinos Yorgacis’in, dün yaptığı açıklamada ikinci tur için Anastasiadis’e olan desteğini duyurduğunu yazdı.

Habere göre Yorgacis, geçtiğimiz beş yıllık dönemde olması gereken her şeyin gerçekleşmediğini ancak çok önemli ve büyük adımların da atıldığını belirterek, devletin ve ekonominin ilerlemesinin devamı açısından Anastasiadis’i desteklediğini duyurdu.

Bazı örgütler de Anastasiadis’e yönelik desteklerini açıkladılar.

Diğer gazeteler ise konuya ilişkin haberlerini şu başlıklarla yansıttılar:

Politis: “Merkezde Karmaşa Hakim – İki Aday Pazar Günkü İkinci Tura Destekçisiz Gidiyorlar”.

Haravgi: “DİKO Resmen Boykot/Boş Oy/Geçersiz Oy Kararı Aldı”.

Fileleftheros: “Vatandaşa Yöneliyorlar – Anastasiadis-Malas Partilerde Kapıları Kapalı Buldular ve Destekçilerine Yöneliyorlar”.