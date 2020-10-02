İKİSİ DE CORONA

ABD Başkanı Donald Trump'ın danışmanı Hope Hicks'in corona virüsüne yakalanmasının ardından korkulan oldu... Uygulanan testlerden sonra ABD Başkanı Donald Trump ve eşi Melania'nın da corona virüsüne yakalandığı ortaya çıktı.

Corona virüsü dünya genelinde can almaya devam ederken, salgının merkez üssü ABD’de Başkan Donald Trump da hastalığa yakalandı.

İlk olarak Trump’ın danışmanlarından Hope Hicks’in corona virüsü testlerinin pozitif çıktığı açıklandı. Başkan Trump’la birlikte sık sık Air Force One’da seyahat eden Hicks’in, Ohio’da Biden’la televizyonda karşı karşıya geldiği etkinlikte de Trump’a eşlik ettiği öğrenildi.

Hicks’in hastalığa yakalanması üzerine Twitter hesabından açıklamalarda bulunan Trump, “Hope Hicks hiç ara vermeden çok sıkı çalışan biri. Covid-19 testleri pozitif çıktı. Korkunç! Risk olduğunu biliyordu ama o genç. First Lady ve ben test sonuçlarımızı bekliyoruz. Bu süreçte karantina sürecine başlayacağız” dedi.

‘BİRLİKTE ATLATACAĞIZ’

Kısa süre sonra ikinci bir mesaj paylaşan Trump test sonuçlarının eline ulaştığını söyledi. Trump, “First Lady ve benim Covid-19 testlerimiz pozitif çıktı. Karantina ve iyileşme sürecimize hemen başlayacağız. Bunu beraber atlatacağız” ifadelerini kullandı.

UYARILARI HİÇE SAYIYORDU

Rutin olarak corona virüsü testi uygulanan ABD Başkanı Donald Trump, salgınla ilgili uyarıları hiçe saymasıyla dikkat çekiyordu. Seçimler öncesinde mitinglere hız veren Trump, tüm uyarılara rağmen binlerce kişinin bir arada olduğu ortamlarda vatandaşlara sesleniyordu. Trump’ın Nevada’da bir fabrikada düzenlediği etkinlik medyada geniş yer bulmuştu.

Kapalı ortamda düzenlenen mitingde binlerce Trump destekçisi iç içe oturmuş, ABD basını sosyal mesafenin hiçe sayıldığına dikkat çekerken, eyalette 50'den fazla kişinin toplanmasının yasak olduğuna vurgu yapmıştı.

sözcü.com.tr