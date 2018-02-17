İKİSİ DE SAHTE ÇIKTI

Girne’de kimlik kontrolü yapan polis, iki şahsın verdiği pasaportta hiç giriş çıkış mührü görmeyince şüphelendi

Suna ERDEN

Girne Trafik Şubesi Ekipleri Girne-Alsancak çevre yolunda önceki akşam gerçekleştirdiği rutin kontrollerde, Ali Doostimshaki ile Maryam Azizabadifarahani’nin kullandığı aracı durdurdu.

Kimlik belgesi kontrolü yapan polis, iki şahsın verdiği pasaportta hiç giriş çıkış mührü görmeyince şüphelendi.

Polis iki zanlıyı karakola götürerek detaylı araştırma yaptı. Zanlılar ibraz ettikleri Bulgar pasaportunun sahte olduğunu itiraf ederken, kendilerine belgeyi veren şahsın Ali Karaçam olduğunu söyledi.

Karaçam da Girne’de tespit edilerek gözaltına alındı. Üç zanlının da ülkede turist olarak bulundukları öğrenildi.

Sahte evrak soruşturması kapsamında gözaltına alınan üç zanlı dün tutuklama talebiyle Girne’de mahkemeye çıkarıldı.

3 gün polis hücresindeler…

İddiaları aktaran polis, 15 Şubat 2018 tarihinde saat 17.00 sıralarında, Girne çevreyolu üzerinde kontrol yapan polis ekipleri tarafından durdurulan Ali Doostimshaki ile Maryam Azizabadifarahani’nin sahte Bulgar pasaportlarını üzerinde vize mührü olmadan polise ibraz ettiklerini söyledi. Polis, pasaportları inceleyen ve sahte olduklarını anlayan polisin zanlıları suçüstü hali tutukladığını, zanlıların ifade vererek pasaportları kendilerine zanlı Ali Karaçam’ın verdiğini itiraf ettiklerini aktardı. Polis, mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturmanın henüz yeni olduğunu belirterek, zanlıların 3 gün poliste tutuklu kalmalarını talep etti. Mahkeme talebi kabul etti.

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