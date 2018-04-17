İKİSİ DE YARALANDI!

Gazimağusa-Lefkoşa Anayolunda seyreden salon araç önündeki traktöre çarptı

Melin DOBRAN

Gazimağusa-Lefkoşa Anayolunda dün saat 07.30 civarında meydana gelen kazada, 2 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre Fatma Balkanlı (K-42), yönetimindeki PD 190 plakalı araç ile Lefkoşa istikametine doğru seyretmekteydi.

Balkanlı, Aslanköy kavşağının yaklaşık 400 metre ilerisinde, önünde ayni istikamette seyreden Ekrem Güven Cambaz (E-61) yönetimindeki DA 502 plakalı traktöre arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle traktör, yolun yolundan çıkarak tarlada durdu. PD 190 plakalı araç ise orta refüjde durabildi. Kaza sonucu yaralana her iki araç sürücüsü de ambulansla Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

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