İkiz bebek bekleyen Pelin Akil'den kötü haber!

İkiz bebeklerine hamile olan oyuncu Pelin Akil, domuz gribine yakalandı.

İki yıl önce meslektaşı Anıl Altan'la dünyaevine giren ve ikiz bebeklerini kucağına almak için gün sayan güzel oyuncu Pelin Akil, sosyal medya hesabından domuz gribine yakalandığını söyledi.

YOĞUN İŞ TEMPOSUNA YENİK DÜŞTÜ

İkiz kız bebek bekleyen çift, geçtiğimiz haftalarda sosyal medya hesaplarından bebek müjdesini sevenleriyle paylaşmıştı. Ancak hamileliği kış aylarına gelen Pelin Akil nne yazık ki yoğun iş temposu nedeniyle hasta düştü.

DOMUZ GRİBİNE YAKALANDI

Yaklaşık üç gündür hastanede yatan Akil, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla domuz gribine yakalandığını ancak şu anda durumunun iyi olduğunu söyledi. Hastane odasından paylaştığı videolar ile sağlık durumu hakkında sevenlerine bilgi veren Akil, takipçilerinin iyi dilekleri için teşekkür etmeyi ihmal etmedi.