İLAÇ BİLMECESİ!

Piyasa değeri oldukça yüksek olan bazı ilaçları devletten temin edemeyen vatandaş isyan ederken, İlaç ve Eczacılık Dairesi ise, ilaç sıkıntısı yaşanmadığını açıkladı.

Özlem ÇİMENDAL

Piyasa değeri oldukça yüksek olan bazı ilaçları devletten temin edemeyen bazı vatandaşlar soluğu eczanelerde alıyor. Durum böyle olunca da, bir yandan hastalıkla uğraşan vatandaş, diğer taraftan da, ekonomik zorlukla mücadele ediyor.

Son 2 aydır ilaç sıkıntısı had safhada

Lapta Sağlık Merkezi’nden şeker, tansiyon ve mide ilaçlarını temin edemediklerini dile getiren emekli vatandaşlar, sıkıntının son 2 aydır daha da arttığını ifade ettiler.

“‘İlaç yok, dışarıdan temin edin’ deniliyor”

Her gün kullanmaları gereken ilaçları sağlık merkezinde bulamadıklarını ve kendilerine, “İlaç yok, dışarıdan temin etmeniz gerekmektedir” denildiğini anlatan vatandaş, “İlaçları dışarıdan özel eczanelerden temin etmek zorunda kalıyoruz.

Zaten maaşımız elimizde kalmıyor, bir de her gün kullanmamız gereken bu ilaçları dışarıdan almak zorunda kalıyoruz” şeklinde konuştu.

“Zaten üç kuruş emekli aylığı alıyoruz, onu da ilaçlara veriyoruz”

Özellikle ciddi hastalıkların tedavisinde kullanılan pahalı ilaçları devletten temin edememekten şikayet eden vatandaş, “Zaten üç kuruş emekli aylığı alıyoruz, onu da her gün kullanmak zorunda olduğumuz ilaçları özelden temin etmek için harcıyoruz” dedi.

Tansiyon ve mide ilaçları da yok

Şeker hastalığı ilaçlarının yanı sıra, mide ve tansiyon ilaçlarının da sağlık merkezinde hiçbir zaman bulunmadığını iddia eden hastalar, “Sadece şeker ilaçları değil, aylar var biz mide ve tansiyon ilaçlarını da sağlık merkezinde bulamadığımız için, özelden almak zorunda kalıyoruz” diye konuştu.

Tabipler Birliği Asbaşkanı Teksen Köroğlu: Acilen hastaneler arasındaki koordinenin otomasyon sistemi ile sağlanması gerekiyor

Tabipler Birliği Asbaşkanı Teksen Köroğlu ise, sağlık alanında ciddi sıkıntıların yaşandığının bir gerçek olduğunu belirterek, tüm kamu ve özel hastanelerde otomasyon sistemine geçilmesinin acilen sağlanmasının gerektiğinin altını çizdi.

Online sistem hızlandırılmalı

Sağlık Bakanlığı’nın da bu yönde çalışmalarına başladığına da işaret eden Köroğlu, tüm hastaneler arasındaki koordinenin ve kesikliklerin tespit edilebilmesi için online sistemin bir an evvel hayata geçmesi gerektiğini dile getirdi.

Koordine eksikliği sıkıntı yaratıyor

Zaman zaman hastaneler ve paydaşları arasında koordine eksikliği nedeni ile sıkıntılar yaşanabilmesinin olası olduğuna, ancak online altyapısının hayata geçmesi ile bu sorunların ortadan kalkacağına değinen Köroğlu, hastaneler arasındaki koordine eksikliğinin bir an evvel halledilmesini umut ettiklerini ifade etti.

İlaç ve Eczacılık Dairesi: Depoda eksik yok, talep edilmesi gerekiyor

Konuyla ilgili Yeni Bakış’ın sorularını yanıtlayan İlaç ve Eczacılık Dairesi yetkilileri de, şu an ilaçlarda herhangi bir sıkıntı ve eksikliğin olmadığını ifade ederek, yine eksik olan ilaçlar için açılan ihalelerin devam ettiğini kaydettiler.

“Sıkıntı yok, daireden talep edilmesi gerekmekte”

İhale sürecinin devam etmesinin yanı sıra Eczacılık Dairesi deposunda özellikle şeker hastaları için gerekli olan ilaçlarda bir sıkıntı yaşanmadığını dile getiren daire yetkilileri, her hastanenin veya sağlık merkezinin daireden ilaçları talep etmesi gerektiğine işaret etti.

“Hayati ilaçlar dışındakiler, hastalara yetecek şekilde temin ediliyor”

Hayati öneme haiz ilaçların ihale ile doğru orantılı olmadığının da altını çizen İlaç ve Eczacılık Dairesi, bu tarz ilaçların eksilmediğini ifade etti. Hayati ilaçların, yurt dışı temsilciliklerden veya piyasadan temin edildiğini, ancak 1 yıllık ilaç stoklarının duramadığını da ifade eden İlaç ve Eczacılık Dairesi yetkilileri, “Bunlar da peyderpey, hastalara yetecek ve kimsenin mağdur olmayacağı şekilde temin ediliyor” şeklinde konuştular.

Lapta Sağlık Merkezi: “Önce yataklı hastanelere dağıtılacağı söylendi”

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Lapta Sağlık Merkezi yetkilileri ise, ilaçların genel anlamda merkezde bulunduğunu, ancak özelde şeker hastalarının ihtiyacı olan ilaçların yatılı hastaneler öncelikli olmak üzere sağlık merkezleri ve polikliniklere sırası ile verileceği açıklaması yapıldığını kaydetti.

Daha sonra sağlık merkezleri ve poliklinikler

Genel ilaç taleplerinin iki ayda bir yapıldığı yönünde bilgi veren Lapta Sağlık Merkezi yetkilileri, “Bakanlık ilaçların öncelikle yatılı hastalar olmak üzere daha sonra da diğer sağlık kuruluşlarına dağıtılacağı yönünde açıklamada bulundu.

Dairede varsa temin ediliyor

Eksikliği var olan ilaçların İlaç ve Eczacılık Dairesi’ne sordurularak var olması halinde teminini gerçekleştirdiklerinin altını çizen Lapta Sağlık Merkezi yetkilileri, kendilerinin sorgulamayı ve var olduğu sürece ilaçların teminini yaptıklarını ifade ettiler.

Yeni Bakış