İLAÇSIZ GIDA ÜRÜNÜ YOK!

Seracılar Birliği Başkanı Doğan, hiçbir tarımsal ürünün ilaçsız olmadığını dile getirerek, her bitkinin ise, ilacı üzerinden atma süresinin faklı olduğunu vurguladı.

Özlem ÇİMENDAL

KKTC Seracılar Birliği Başkanı Mahmut Doğan, halkın yerli ürünlerdeki denetimler noktasında tereddüt yaşamasının yersiz olduğunu dile getirerek, ülkedeki tarım ürünlerinin tahlil ve denetimlerinin periyodik olarak yapıldığını ve halkın ürünleri gönül rahatlığı ile yiyebileceğini kaydetti.

“Üretici kendi sofrasına koyduğunu halka sunuyor”

Doğan, KKTC’deki tarım ürünlerinin tahlilleri aşamasında sorun olmadığını, üreticinin kendi sofralarına koyduklarını halka da sunduklarının altını çizen Doğan, KKTC’deki tarımsal ürünlerin güvenilir olmadığı söylemlerinin doğruyu yansıtmadığını savundu.

“Bazı yaprağı yenen bitkiler ilacı atamıyor”

Üreticilerin bilinçli ve son bilgiler ışığında hareket ettiğine vurgu yapan Doğan, bazı yaprağı yenen bitkilerin kalıntıları ve aldığı ilaçları üzerinden atamadığını, bunun da günün sonunda gıda maddelerinin ilaçlı ya da kalıntılı algısı yarattığına işaret etti. Doğan, “Bazı yaprağı yenen bitkilerin üzerinden atamadığı ilaçlar var, dünya kriterleri birbirinden farklılıklar gösteriyor. Bizim KKTC’de çok düşük limitte bulunuyor. Halkın sağlığı düşünülüyor evet ama bunlara uygun ilaçlar da çıkartılması gerekiyor” dedi.

Halk sağlığına zararlı olan tarım ilaçları toplatıldı

Tarım ilaçlarında sürekli bir değişim yaşandığına da dikkat çeken Doğan, “Değişen günümüz şartlarına uygun olarak tarlalarda kullanılan tarım ilaçları da değişiyor. Kısa süre öncesine kadar, kullanılan birçok tarım ilacı halk sağlığına zararlı olduğu gerekçesi ile toplatıldı ve yerine yenileri geldi. Tarım alanında sürekli bir gelişim söz konusudur. Her gün bir önceki güne nazaran hem üretici hem de tüketici bilinçlenmektedir. Bu da beraberinde daha güvenilir ve sağlıklı ürün tüketimini getirmektedir” dedi.

Kalıntıların üst limit çıkması, bilinçsiz kullanım

Bazı üreticilerin çok düşük ihtimalle de olsa bilmeden ya da bilinçsiz kullandıkları ilaçlar nedeniyle bazı kalıntıların üst limitte çıkabildiğine de işaret eden Doğan, “Bu da çok düşük bir ihtimaldir, tarım ilaçları konusunda çiftçilerimiz gerekli bilgiye sahiptir” şeklinde konuştu.

“İlacı bazı bitki 3, bazı bitki 5 günde atar”

Bitkilerin üzerlerindeki kalıntı ya da zirai ilaçları atma sürelerinin birbirinden farklı olduğuna dikkat çeken Doğan, “Bazı bitkiler zirai birtakım ilaçları üzerlerinden 3 günde atacağına 5 günde atabiliyor ve bazı üreticiler burada yanılgıya düşüyor” ifadelerini kullandı.

“Üreticinin tahlil cihazı yok”

Her sebzenin kendi üzerine atılan ilacı belli bir süre sonra parçalayarak dışarıya attığını, ancak hava şartlarından dolayı zaman zaman bunlarda gecikmeler yaşandığını, üreticinin elinde bunları ölçecek bir cihaz olmadığını da hatırlatan Doğan, “Üreticilerin elinde tahlil edebileceği bir cihazı yok ki ürünlerin üzerindeki ilaçları parçalayarak dışarıya atıp atmadığını görsün” ifadelerini kullandı.

Tarım Bakanlığı analiz etmeden hasat yapılmıyor

Ürün hasadı yapılmadan önce Tarım Bakanlığı’nın tarlalardan gerekli numuneleri alarak, üreticinin ürünleri kesip kesmemesi noktasında gerekli talimatları verdiğini belirten Doğan, “Son zamanlarda tahliller ve denetlemeler rutin şekilde yapılmaktadır. Zaten her şeyden önce biz vicdanen böyle bir şeye müsaade etmeyiz. Kendi soframıza koymayacağımız bir şeyi halkın sofrasına ulaşmasına asla izin vermeyiz” diye konuştu.

“Halk sağlığını etkileyecek boyutta değil”

Tarım Dairesi’nin bölge şubelerinin hasat döneminden önce ürünlerden numuneler aldığını anlatan Doğan, “Bu şubelerden gelerek ürünlerden numune alınıyor. Bu numuneler laboratuvardan onay alırsa kesime izin verilir. Bazı yeli ürünlerde kalıntı çıktığının açıklanması insanlarımızı korkutmasın, bu ölçümler çok binde bir ifadelerle ortaya çıkan sonuçlardır ve halkın sağlığını etkileyecek boyutta değildir” şeklinde konuştu.

“İlaçsız ürün yok”

Hiçbir tarımsal ürünün ilaçsız olmadığına vurgu yapan Doğan, “İlaçsız ürün yoktur. Hepsine mutlaka ilaç kullanılmaktadır, ancak halkımızın anlamasını beklediğimiz ve duyarlı olmalarını istediğimiz nokta ise, ürünlerin üzerlerindeki ilaç kalıntılarını atma sürelerinin değişiklik gösterilmesidir. İlaçsız üretim diye bir şey yoktur, zaten bu konuda halkımızın da bilmesi gerekmektedir” diye konuştu.

“Tarlada ilaç kalıntısı devam ederse, imha edilir”

Ürünlerde kalıntı çıkan tarlaların gerekli ikazı aldıktan sonra ilacın kalıntısının devam etmesi halinde imha dahi edildiğini söyleyen Doğan, “Kim emeğini, geçim sağladığı bir ortamı ortadan kaldırmak ister ve böyle bir riskin altına girer” dedi.

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