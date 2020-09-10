İlçe Emniyet Kurulları, 6 ilçede 300 mekanda denetim yaptı

İlçe Emniyet Kurulları’nın koordinesinde, kaymakamlık personeli, belediyeler ve polis teşkilatıyla birlikte 6 ilçedeki 30 yerleşim yerinde 300 mekan denetlendi. İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, İlçe Emniyet Kurulları’nın 6 ilçede gece ve gündüz saatlerinde kaymakamlık personeli, polis teşkilatı ve belediyelerden oluşan ekiplerle gerçekleştirdiği denetimlerde, 6 ilçede kitlesel yoğunluğun yaşandığı merkezler başta olmak üzere, marketler, bet ofisleri, restorantlar, fitnescenterler, dernek lokalleri, park alanları, berber/kuaförler, butikler, fotografçı, iş ofisleri, büfeler, kahvehaneler, barlar, benzin istasyonları ve benzeri iş yerlerinde masa düzenleri, personelin maskeli olması, sıcaklık ölçerin olması, kayıt tutulması, hijyen sisteminin kurulması, yemek yeme yerlerinde tek kullanımlık ürünlerin kullanımı gibi hususların kontrolleri yapıldı.

Eksiklikleri olan mekanlara eksikliklerin giderilmesi için süre verildi.İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars’ın 6 ilçe kaymakamına verdiği talimatla İlçe Emniyet Kurullarının, halk sağlığının korunması maksadıyla sağlık uzmanlarından alınan görüşler doğrultusunda tüm ilçelerde Kovid-19 tedbirlerinin harfiyen uygulanması konusunda her gün farklı bölgelerde denetimler gerçekleştirecek. Tedbir kararlarına uymayan mekanlara yasal işlem yapılacak.Denetimler sonucunda, Güzelyurt İlçesi’nde polis tarafından kurallara uymadığı tespit edilen bir masaj salonu ise kapatıldı. İlçe Emniyet Kurulları’nın, 6 ilçedeki denetimlerini artırarak devam edeceği belirtildi.