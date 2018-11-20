Bilim insanları açıkladı: İlgi görmeyen çocuğun beyni böyle görünüyor

ABD'de yapılan bir araştırma, ailesinden ilgi gören çocuklarla, ailesi tarafından ilgi görmeyen çocukların gelişimini gözler önüne serdi... Teksas'taki Çocuk Hastanesi'nde Psikiyatri Bölümü'nde görevli Profesör Bruce D. Perry, ilgiyle büyüyen bir çocuk ile ilgisiz büyüyen bir çocuğun beyin taraması sonucundaki durumunu gözler önüne serdi.

ABD’deki Texas Children’s Hospital’ın Psikiyatri Bölümü’nün Başkanı Profesör Bruce D. Perry, bir makale yayınladı. Perry, çocukların yetişme tarzının beyin gelişimi için kilit rolde olduğunu duyurdu. Perry makalesinde, ailesinin ilgisiyle büyüyen bir çocuk ile ilgisiz büyüyen bir çocuğun beyin hareketlerini ve gelişimini adeta gözler önüne serdi.

3 yaşındaki iki çocuğun beyin taramalarını gösteren Perry, “Fotoğraflarda da görüldüğü gibi sol taraftaki beyin taraması, ailesinin ilgisiyle yetişen ortalama bir çocuk beyni. Öte yandan sağ tarafta ailesiyle zaman geçirmeyen ve ailesinin ilgisini görmeyen bir çocuğun beyninin taraması var. Bu çocuğun şiddet görmüş olabileceğini de tahmin ediyoruz. Bu taramalar sonucunda, sağ taraftaki çocuğun beyni yaşıtına göre daha küçük” dedi.

Perry, “Sağ taraftaki çocuğun beyninin yeteri kadar gelişmemesi gelecekte hastalıkların da habercisi. Bu çocuğun hafıza sorunu yaşaması çok olası. Öte yandan bu çocuğun bağlanma sorunları ve sosyal olarak izole bir hayat sürmesi oldukça mümkün” dedi.