İLGİNÇ HASTALIK!

Anoreksiya athletica nedir? Anoreksiya athletica belirtileri ve tedavisi…

Aşırı ve takıntılı egzersizle karakterize psikolojik bir durum olan Anoreksiya athletica nedir? Anoreksiya athletica belirtileri ve tedavisi hakkında merak edilen tüm detaylar haberimizde...

Spor salonuna gitmek ve form tutmak için çaba harcamak harikadır ve şaşırtıcı sağlık yararları vardır. Ancak, saplantılı bir şekilde düşünmek ve egzersizle ilgili planlarınızı değiştirmek, bazı endişelere neden olabilir. Örneğin, sürekli çalışmayı düşünen biri misiniz? Antrenman yapabilmek için planlamalar yapıyor musun? Normal egzersiz planınızı takip edemediğiniz zaman endişeli, kızgın, suçlu veya üzgün hissediyor musunuz? Anoreksiya Athletica’ya sahip olabilirsiniz. Peki, Anoreksiya athletica nedir? Anoreksiya athletica belirtileri ve tedavisi hakkında bilinmesi gerekenleri haberimizde bulabilirsiniz…

ANOREKSİYA ATHLETİCA NEDİR?

Anoreksiya athletica (spor anoreksi), aynı zamanda hipergimnası olarak da adlandırılır, aşırı ve kompulsif egzersiz ile karakterize bir yeme bozukluğudur. Yani Anoreksiya athletica, çok az yiyecek tüketerek aşırı egzersiz yapmak için bir dürtü veya saplantıdır.

Anoreksiya athletica özellikle profesyonel atletlerde ortaya çıkabilir. Koşucular, bisikletçiler ve jimnastikçiler bir risk grubudur. Bu sporlarda ortak karakteristik düşünce, düşük bir vücut ağırlığına sahip olmaktır. Ancak her zaman Anoreksiya Athletica’ya sahip olanlar profesyoneller değildir. Amatör sporcularda da bu bozuk görülebilir.

Anoreksiya athletica sadece atletlere ait bir bozukluk değildir. Günlük çok fazla ağır fiziksel iş yapan ve harcadığı kalorileri telafi etmek için çok az yiyen insanlar da anoreksiya athletica geliştirebilir.

ANOREKSİYA ATHLETİCA BELİRTİLERİ

Anorexia Athletica’nın belirtileri arasında aşırı egzersiz, kalori, yağ ve ağırlık takıntısı, özellikle elit sporcularla karşılaştırıldığında, fiziksel performansla belirlenen değer ve egzersiz yapma zevkinin bulunmaması olabilir. Gelişmiş Anoreksiya Athletica vakaları, aşırı egzersiz düzenlerinin bir sorun olduğunu inkar ettiklerinden, fiziksel, psikolojik ve sosyal sonuçlara yol açabilir.

Anorexia Athletica’ya sahip insanlar, kendileri için endişelendirebilir ve kendilerini kontrolden çıkarabilirler ancak vücut ağırlıklarını kontrol edebilirler. Bununla birlikte, eğer bir antrenmanı kaçırırlarsa veya “yeterince” egzersiz yapmazlarsa kendilerini suçlu hissederler.

ANOREKSİYA ATHLETİCA TEDAVİSİ

Anoreksiya Athletica’dan muzdarip bireyler, diğer yeme bozuklukları gibi, tedaviye ihtiyaç duyarlar. Bireylerin bu sorunları mümkün olan en kısa sürede ele alması önemlidir, bu da ebeveynlerin ve arkadaşların durumun semptomlarını fark etmesi gerektiği anlamına gelir. Kişi bozukluğu olduğunu anladıktan sonra, bir tedavi planı hazırlanmalıdır. Doktorlar, beslenme uzmanları ve spor eğitmenleri ile birlikte gerçekleştirilen tedavi çok önemlidir. Anoreksiya athletica ile mücadele eden bir kişinin egzersiz, dengeli beslenme ve stres yönetimi arasındaki dengeyi öğrenmesi gerekir.