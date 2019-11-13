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İLGİNÇ KAZA!

İLGİNÇ KAZA!

Kamyonun arka kapağı otomobilin üzerine düştü

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Lefkoşa'da 22:00 sıralarında Mehmet Akif Caddesi (Dereboyu) üzerinde, kuzey istikametinden güney istikametine doğru seyreden sürücüsü meçhul TDB 921 plakalı kamyonun arka kapağı koparak yolun solunda park halinde bulunan KR 001 plakalı aracın üzerine düştü.

Olayda, üzerine kapak düşen araçta hasar meydana gelirken, şans eseri yaralanan olmadı.  Olay yerinden kaçan meçhul sürücüsünün kullandığı kamyon terk edilmiş vaziyette Köşklüçiftlik bölgesinde  bulundu.  Polis Basın Subaylığı kamyon sürücüsünün tespiti için çalışmaların sürdüğünü bildirdi. 

 

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