Lefkoşa29 °C

  1. HABERLER

  2. MAGAZİN

  3. İlgisizlik ayrılık getirdi!
İlgisizlik ayrılık getirdi!

İlgisizlik ayrılık getirdi!

Aşk bitti!

A+A-

‘İstanbullu Gelin’ dizisinde tanışıp, birlikte olmaya başlayan Hira Koyuncuoğlu ile Berkay Hardal’ın 1.5 yıllık aşkı bitti.

'İstanbullu Gelin’ dizisinde tanışıp, birlikte olmaya başlayan Hira Koyuncuoğlu ile Berkay Hardal’ın 1.5 yıllık aşkı bitti. Ayrılığın nedeni; “Meleklerin Aşkı” dizisinde oynayan Berkay Hardal’ın, yoğun çekim temposundan dolayı sevgilisine eskisi kadar zaman ayıramaması. Çiftin, sosyal medya hesaplarından yakın zamanda beraber fotoğraf paylaşmamaları da dikkat çekmişti.

Etiketler : , , ,
Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.