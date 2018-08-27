İlgisizlik ayrılık getirdi!

‘İstanbullu Gelin’ dizisinde tanışıp, birlikte olmaya başlayan Hira Koyuncuoğlu ile Berkay Hardal’ın 1.5 yıllık aşkı bitti.

'İstanbullu Gelin’ dizisinde tanışıp, birlikte olmaya başlayan Hira Koyuncuoğlu ile Berkay Hardal’ın 1.5 yıllık aşkı bitti. Ayrılığın nedeni; “Meleklerin Aşkı” dizisinde oynayan Berkay Hardal’ın, yoğun çekim temposundan dolayı sevgilisine eskisi kadar zaman ayıramaması. Çiftin, sosyal medya hesaplarından yakın zamanda beraber fotoğraf paylaşmamaları da dikkat çekmişti.