İlhan İrem hayatını kaybetti

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, “Sanatçı İlhan İrem'in vefat haberine çok üzüldüm.

Tarzı ve besteleriyle hepimizin zihninde, anılarında çok güzel bir yer bıraktı. Sanatçımıza Allah'tan rahmet; yakınları, ailesi ve tüm sevenlerine başsağlığı diliyorum” dedi.