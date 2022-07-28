İlhan İrem hayatını kaybetti
Böbrek yetmezliği sebebiyle diyaliz tedavisi gören Türk müziğinin usta isimlerinden İlhan İrem yaşamını yitirdi.
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İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, “Sanatçı İlhan İrem'in vefat haberine çok üzüldüm.
Tarzı ve besteleriyle hepimizin zihninde, anılarında çok güzel bir yer bıraktı. Sanatçımıza Allah'tan rahmet; yakınları, ailesi ve tüm sevenlerine başsağlığı diliyorum” dedi.
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