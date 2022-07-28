Lefkoşa30 °C

  1. HABERLER

  2. MAGAZİN

  3. İlhan İrem hayatını kaybetti
İlhan İrem hayatını kaybetti

İlhan İrem hayatını kaybetti

Böbrek yetmezliği sebebiyle diyaliz tedavisi gören Türk müziğinin usta isimlerinden İlhan İrem yaşamını yitirdi.

A+A-

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, “Sanatçı İlhan İrem'in vefat haberine çok üzüldüm.

Tarzı ve besteleriyle hepimizin zihninde, anılarında çok güzel bir yer bıraktı. Sanatçımıza Allah'tan rahmet; yakınları, ailesi ve tüm sevenlerine başsağlığı diliyorum” dedi.

Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.