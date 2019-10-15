Ilıcalı’dan kaza sonrası ilk paylaşım...

Geçtiğimiz hafta sonu lüks aracı ile trafik kazası geçiren TV8 kanalının sahibi Acun Ilıcalı, sevenlerini bir hayli korkutmuştu. Sağlık durumunun iyi olduğunu söyleyen başarılı televizyoncunun kaza sonrası ilk paylaşımı dikkat çekti.