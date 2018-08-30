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İlişki de kriz mi var?

İlişki de kriz mi var?

Demet ve Seçkin keyifsiz çıktı!

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Oyuncu Demet Özdemir 3 aydır meslektaşı Seçkin Özdemir ile aşk yaşıyor.
Sevgililer önceki akşam Etiler'deydi. Arkadaşlarıyla yemek yiyen çift, gece yarısı geldikleri restorandan saat 03:00'da ayrıldı.
Sevgililer önceki akşam Etiler'deydi. Arkadaşlarıyla yemek yiyen çift, gece yarısı geldikleri restorandan saat 03:00'da ayrıldı.

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