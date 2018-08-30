İlişki de kriz mi var?
Demet ve Seçkin keyifsiz çıktı!
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Oyuncu Demet Özdemir 3 aydır meslektaşı Seçkin Özdemir ile aşk yaşıyor.
Sevgililer önceki akşam Etiler'deydi. Arkadaşlarıyla yemek yiyen çift, gece yarısı geldikleri restorandan saat 03:00'da ayrıldı.
Sevgililer önceki akşam Etiler'deydi. Arkadaşlarıyla yemek yiyen çift, gece yarısı geldikleri restorandan saat 03:00'da ayrıldı.
Etiketler : Demet Özdemir, Seçkin Özdemir, aşk, kriz
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