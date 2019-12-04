Cinsel ilişkide neden ağrı olur? Ağrı olmaması için ne yapmalı?

Cinsel ilişkide ağrı psikolojik kaygılardan yapısal sorunlara kadar çeşitli nedenlerle ortaya çıkabilir. Kadınların birçoğu cinsel ilişki sırasında zaman zaman acı hissedebilirler. Bazı kadınlar için bu problem sürekli yaşanırken bazıları için geçici olabilir. Peki, cinsel ilişkide neden ağrı olur? Ağrı olmaması için ne yapmalı?

Ağrılı ilişki için tıbbı terim, ilişkinin hemen öncesinde, sırasında veya sonrasında oluşan kalıcı veya tekrarlayan genital ağrı olarak tanımlanan disparonidir. Acı veren bir ilişki yaşıyorsanız bunun nedenleri birbirinden farklı olabilir. Örneğin, vajinismus, kronik vajinit, vulvadinya, yumurtalık kisti gibi rahatsızlıklardan meydana gelebilir. Ayrıca duygular cinsel aktivite ile iç içedir, bu yüzden cinsel ağrıda rol oynayabilirler.

Seks sırasında sık tekrarlayan bir ağrı hissediyorsanız mutlaka kadın doğum uzmanına başvurmanız gerekir. Tedaviler nedene odaklanır ve bu yaygın sorunun ortadan kaldırılmasına veya azaltılmasına büyük oranda yardımcı olabilir. Peki, cinsel ilişkide neden ağrı olur? Ağrı olmaması için ne yapmalı?

CİNSEL İLİŞKİ SIRASINDA YAŞANAN AĞRININ BELİRTİLERİ

İlişki sırasında yoğun bir acı sorununuz varsa, şunları hissedebilirsiniz:

Yalnızca cinsel ilişkide ağrı

Yanan ya da ağrıyan bir ağrı

İtme sırasında yaşanan yoğun acı

Tampon yerleştirmek de dahil olmak üzere her penetrasyon ile ağrı

Cinsel ilişkiden saatler sonra boğaz ağrısı

İLİŞKİ SIRASINDA YAŞANAN AĞRIYI AZALTMAK İÇİN NE YAPABİLİRSİNİZ?

Bazı yöntemlerle kendinizi sekse hazırlayabilir ve acı hissini azaltabilirsiniz.

-Vajinal kuruluk sorununuz varsa kayganlaştırıcı kullanabilirsiniz.

-İlişki öncesi mesanenizi boşaltın, vulva üzerine buzla kompres yapın, sıcak bir duş alın veya ağrı kesici kullanın.

-Ağrıya sebep olmayan cinsel aktivitelerde bulunun. Vajinal ilişki sırasında yoğun bir ağrı yaşıyorsanız oral seks yapmayı deneyin.

-Eşinizle konuşun. Ne zaman ve nasıl bir ağrı yaşadığınızı ona anlatın. Sizi tatmin eden pozisyonlar hakkında eşinize bilgi verin.

-Seks yapacağınız sırada yorgun olmadığınız kendinizi daha enerjik hissettiğiniz zamanları tercih edin.