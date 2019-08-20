İlişkide Erkeğin Katlanamadığı 7 Hareket!

Sağlıklı bir ilişki için ise iki tarafın da eşit derecede mutlu olması gerekir. Bu nedenle ilişki içerisindeki tüm konulara ve sorunlara iki taraf açısından bakmak gerekir. Kadınlar çoğunlukla olaylara duygusal yaklaşır ve bazen erkeklerin açısından da değerlendirme yapmayı atlayabilir. Hadi biraz bunu telafi edelim ve erkeklerin ilişkide katlanamadığı 7 harekete göz atalım.

1. Çok sık trip atmak

Bu madde size çok klişe gibi gelse de doğru. Erkekler olduk olmadık konularda trip atan, tavır alan kadınlardan çok hoşlanmıyor. Trip atmak yerine karşılıklı konuşarak derdinizi anlatmayı deneyebilirsiniz.

2. Kadınların hiçbir şeyi unutmaması

Kadınların hafızası genelde erkeklere oranla daha kuvvetlidir ve çoğu şeyi unutmaz. Kadınlar, yaşadıkları kötü şeyleri bazen kindarlığa kadar sürükleyebiliyor. Yaşanılan bir tartışmada, eski olayları gündeme getirebiliyor, iki ay hatta bir sene önceki konuları bile açabiliyorlar. Erkekler de bu durumdan fazlasıyla rahatsız oluyorlar. Yaşanılan olayları o an çözüp kapatmak her iki tarafa da iyi gelecektir.

3. Regl dönemini her şeye bahane etmek

Regl dönemi, kadınların en sık duygu değişimi yaşadığı dönemlerden biridir. Bu dönemde kadınların ruh hali oldukça hızlı değişir. Bazen sinirli, bazen yorgun hissedebilirler. Erkekler ise bu durumu yaşamadıkları için kadınları anlamakta zorluk çekebiliyor. Evet, regl dönemi zorlu zorlu olabilir ama abartmaya da gerek yok değil mi?

4. Yaşanılan her olayın altında anlam aranması

Kadınlar en ince ayrıntısına kadar düşündüğü için erkeklerin söylediği en ufak bir sözün altında anlam arayarak o sözü dallandırıp budaklandırabiliyor. Ancak birçok erkek düz mantıkla düşünür. Bu nedenle erkeklerin kurduğu cümlenin ya da sergilediği davranışın bir anlamı olmayabilir.

5. Sürekli ilk adımın erkeklerden beklenmesi

“İlk adımı erkekler atar” algısının artık kırılması gerekmiyor mu? Kadınlar nasıl mesaj almaktan, aranmaktan, ilgi görmekten, hediye almaktan hoşlanıyorsa aynı şeyler erkekler için de geçerli.

6. Küfür etmek ve kaba konuşmak

Aslında bu madde hem kadın hem de erkekler için geçerli. Küfretmek ve kaba konuşmak sadece kadınlara yakışmayan davranışlar değildir. Hem kadınların hem de erkeklerin kabalıktan ve küfürden uzak durması gerekir.

7. Aşırı kıskanmak

Kıskançlık, küçük dozlarda ve karşınızdaki kişinin hayatını olumsuz yönde etkilemediğiniz sürece güzeldir. Aşırı kıskançlık göstermek ise partnerinizin bir süre sonra sizden uzaklaşmasına neden olabilir. Tabii ki aynı şey kadınlar için de geçerli.