İlişkilerde Strese Neden Olan 3 Faktör!

Günlük hayatta finans, iş hayatı, trafik, kalabalık ve gürültülü şehir hayatı gibi birçok konuda stresli deneyimler yaşarız. Ne yazık ki stres hem kalitemizi bozar hem de ilişkimize zarar verir. İlişki ne kadar güzel olursa olsun stresin bu ilişkiler üzerinde oldukça zorlayıcı etkileri vardır. Peki, ilişkilerde strese neden olan faktörler nelerdir?

1. Gelecekle ilgili belirsizlik

Gelecek kaygısı ilişkide iki taraf için de stresin bir numaralı nedenidir. Sevdiğiniz insana bağlı hissetmek ancak bu bağlılığın sürüp sürmeyeceğini bilmemek stresle birlikte birçok sorunu da beraberinde getirir. Bunun önüne geçmek için iki taraf da birbirine dürüst olmalı, nasıl hissettiklerini konuşmalı ve daha sık görüşmelidir. Ayrıca gelecekle ilgili ortak fikirlerle planlar yapılmalıdır.

2. Tartışmalar ve anlaşmazlıklar

Bir sonraki en büyük ilişki stresi de ilişkide yaşanan tartışmalar ve anlaşmazlıklardır. Çiftler çoğu zaman sorunları konuşarak halletmekten kaçtıkları için o sorunları halının altına süpürürler. Ve sorunlar da büyüyerek tartışmalara, kavgalara yol açar. Bunu yapmamalısınız. Ufak bir konu bile olsa durumu eşinize anlatıp, ondan yardım alarak ilişkinizin sağlığı için bu sorunu aşmalısınız.

3. Karşı tarafın efor eksikliği

İlişki için ne kadar çabalarsanız çabalayın çoğu zaman bu çaba yetersiz kalacaktır. Ve bu durumda siz de kendinizi eksik hissederek strese kapılacaksınız. Bu stresle birlikte eşinizin sizin kadar çabalamadığını ve sizi umursamadığını düşünmeye başlayabilirsiniz. Onu karşınıza alarak nasıl hissettiğinizi anlatın. Güvende ve değerli hissetmediğinizi söyleyin ve verdiği tepkiyi değerlendirin.