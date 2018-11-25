'İlişkilerim neden yürümüyor' diyorsanız sebebi anneniz olabilir

Ohio Eyalet Üniversitesi'ne dair haberlerin paylaşıldığı Ohio News adlı üniversitenin haber platformunda paylaşılan, Jeff Grabmeier'e ait yazıya göre, anneleri birden çok partnerle birlikte olan kişiler, gelecekteki yaşantılarında aynı yolu takip ediyor.

Veriler doğrultusunda annelerin karakteristik davranışları ve ilişki yetenekleri, çocuklarının ileride kurdukları ilişkileri etkiliyor.

Çalışmayı yürüten, Ohio Eyalet Üniversitesi İnsani Bilimler Fakültesi'nden Doçent Claire Kamp Dush, konu hakkında şöyle konuştu: "Sonuçlara göre anneler, evlilik konusunda daha çok veya daha az arzu edilme ve iyi veya kötü ilişkilere sahip olmada belli karakteristik özelliklere sahip. Çocuklar bu özellikleri benimseyip öğreniyorlar ve ileride bunları kendi ilişkilerine adapte etme potansiyelleri bulunuyor."

Birçok çalışmada olduğu gibi, bu çalışmada da ebeveynleri boşanan bireylerin boşanmaya meyilli olduğu belirtiliyor. Dush'un boşanma konusunda söyledikleri ise dikkat çekici: "Ebeveynleri boşanan çoğu çocuk ailesinin boşandığını görüyor ve bu, onları derinden etkiliyor. Bütün bu ilişkiler, çalışmada gördüğümüz şekilde, çocukların hayatını etkiliyor."

"Araştırmamızın işaret ettiğine göre, anneler çocuklarına evlenilebilir karakteristikler ve ilişki yetenekleri açısından, iyi veya kötü yönde bir şeyler aktarıyor. Birden çok partnerle çocuk sahibiyken birliktelik yaşayan annelerin, genellikle iyi ilişki yeteneklerine sahip olmadığını, ilişkideki çatışmalarla başa çıkamadığını veya bazı psikolojik sorunları olduğunu gözlemledik."

Ohio Eyalet Üniversitesi'nin İnsan Kaynakları Araştırma Merkezi'nde 7 bin 152 kişiyle yürütülen çalışmanın sonuçları, 13 Kasım 2018'de PLOS ONE'da yayımlandı.