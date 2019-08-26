İlişkinizde bu sorun varsa dikkat!

Araştırmalara Göre Boşanmanın En Sık Görülen 4 Sebebi

Hiçbir çift boşanmak için evlenmez. Ancak bazen işler istediğimiz gibi gitmeyebilir. Boşanmak da en az evlenmek kadar doğal bir süreçtir. Peki, çiftleri boşanma kararı almaya iten sebepler neler? Yapılan araştırmalara göre boşanmanın en sık görülen 4 sebebini aşağıya bırakıyoruz.

Araştırmacılar, % 44'ü boşanmayı kendisi başlatmış, % 40'ı partnerinin isteği ile boşanmış, % 16'sı ise anlaşmalı boşanmış ve yaş ortalaması 45 olan kişilerle yaptığı ankette ilginç sonuçlara ulaştı. İşte boşanmanın en yaygın 4 sebebi...

1. Sevgi veya yakınlık eksikliği

Boşanma davası açmanın en yaygın sebebi çiftler arasındaki sevgi ve yakınlık isteği. Katılımcıların % 47'si aralarındaki sevginin bittiğini ve bunun da ayrılmalarına neden olduğunu söylüyor. Katılımcıların bazıları ise sevgi eksikliğini şu cümlelerle anlatıyor; "Onun için hiçbir şey hissetmiyordum", "20 yıl evli kaldıktan sonra artık beni sevmiyordu."

2. İletişim problemleri

Araştırma katılımcılarının % 44'ü, boşanma nedenlerinden biri olarak iletişim problemlerini seçti. Bu cevap, iletişimin hayatımızın her alanındaki önemini bir kez daha gözler önüne seriyor. Özellikle çiftlerin tüm sorunlarını, mutluluklarını, isteklerini karşılıklı konuşarak çözmesi, birbirlerini anlamaya çalışması mutlu bir ilişkinin temel sırrı olarak gösteriliyor.

3. Saygı ya da güven kaybı

Boşanmanın en popüler üçüncü nedeni ise çiftler arasında yaşanan saygı eksikliği ve güven kaybı. Katılımcılar 'güveni geri kazanamama' ya da 'onarılamayacak güven ihlali'nin evliliklerini sona erdirdiğini açıkladı. Katılımcıların bir kısmı da boşanmalarında 'saygı kaybı'nın çok büyük etkisi olduğunu vurguladı.

4. Ortak noktada buluşamamak

Sağlıklı bir ilişkide, çiftler birbirleriyle uyumlu bir şekilde büyür ve dönüşürler. Araştırmaya göre, dördüncü en yaygın boşanma sebebi çiftlerin ortak noktada buluşamaması oldu. Katılımcıların bu kategoriye verilen açık uçlu cevaplar, “Değerler ve tutumlar açısından bir anda çok farklı olduk”, “Yaşamlarımızla farklı bir şeyler istedik” oldu.