İlk 15 güne dikkat!

Doğum sonrası emzirme süresi nasıl ayarlanır?

Doğumdan sonra bebeğin anne sütü ile beslenmesi bebeğin sağlıklı bir şekilde büyüyüp ihtiyacı olan tüm vitamin ve mineralleri almasını sağlar. Annelerin en çok merak ettiği konulardan biri olan emzirme süresinin kafanızı karıştırmasına ise asla izin vermeyin.

Her bebek birbirinden farklıdır. Uyku düzeninden beslenmesine kadar yaşadığı her durum kendine özeldir. Anne sütü alana bebeğin emme süresi de birbirinden farklıdır. Bazı bebekler 1-2 saatte acıkabilirken bazı bebekler 2-3 saatte bir emmek isteyebilirler. Bebeğin normal yani doğum kilosuna ulaşması için 15 gün geçmesi gerekir. Bebek emmesine rağmen kilo almıyorsa sütünüzü emmiyor ve yeterli beslenmiyor olabilir. Anneler zamanla bebeğinin ağlaması ile onun söylemek istediği her şeyi anlar. Bebeğiniz her emmek istediğinde onu emzirmeniz gerekir. Bebeğinize emmek istediğinde emzik vererek geçiştirmek bebeğin beslenme sorunları yaşamasına neden olur. Bebeğin anneyi emmesi yalnızca süt emmek değil ayrıca anne ile bebek arsındaki sevgi ve güven duygularını pekiştirmektedir.

EMZİRME SÜRESİ NASIL AYARLANIR?

EMZİRME SÜRESİ BEBEĞİN AĞLAMASINA GÖRE BELİRLENMELİ

Bebeği emzirirken süre kullanmak yerine bebeği her ağladığında emzirmek gerekir. Yeni doğan bir bebek sık sık emme ihtiyacı duyabilirken zamanla belli aralıkla emmek isteyecektir. Sık sık bebeği emzirmek anne sütünün artmasını sağlar. Sütünüz geldiğinde sağma yöntemi ile de sütün artmasını sağlayabilirsiniz. Bu nedenle bebek ağladığında onu emzirmek sütünüzü arttırırken bebeğinizin de sakinleşmesine neden olacaktır.

BEBEĞİN KİLO KONTROLÜ YAPILMALI

Yeni doğan bebekler ilk hafta 150-200 gr alırlar. Bebekten bebeğe göre değişen kilo oranı bazı bebeklerde daha fazla artışa neden olabilir. Bebeğin kilo alımı normal seviyelerde ise bebeğiniz yeterli olarak besleniyordur. Aksi takdirde kontrollere gittiğinizde bebeğinizin kilosu azalıyorsa beslenmesinde bir sorun olduğunu gösterebilir.