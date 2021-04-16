İlk charter sefer gerçekleşti

Ülkemizde yaşanan Covid-19 salgını nedeniyle yaklaşık 4 ay sonra KKTC’ye turizm amaçlı charter sefer bu akşam düzenlendi.

Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nin kapalı otel turizmi ile ilgili almış olduğu karalar doğrultusunda Ercan Havalimanı’na haftada dört adet charter uçuş izni verildi. İlk charter sefer İstanbul’dan ülkemize düzenlendi.

Yolcular saat 20.30 sırlarında adaya iniş yaptı.

BRTK