İlk corona virüsü aşısı yapıldı: İlk kez bir insan üzerinde denediler

Çin'in Hubei eyaletindeki Wuhan kentinde Aralık ayında çıktıktan haftalar içerisinde küresel bir salgın halini alan corona virüsü ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı... Dün AP haber ajansının duyurduğu, "Corona virüsü aşısı denemesi" bugün gerçekleşti. Kameralar önünde sağlıklı gönüllülere corona virüsü aşısı yapıldı.

Corona virüsünde kaynaklanan ölümlerin sayısı 7 bini geçerken bugün salgın hastalıkla mücadelede flaş bir gelişme yaşandı… Onaylanan toplam vaka sayısı 182.561’e çıkarken corona virüsüne bağlı ölüm sayısı da 7.165’e çıktı.

Yaşananların ardından ABD’nin Seattle kentindeki Kaiser Permanente Washington Araştırma Enstitüsü’nde corona virüsü aşısı için ilk deneme yapıldı.

COVID-19 kod adıyla bilinen corona virüsünün aşısı için yapılan ilk denemelerde bugün ABD’de ilk corona virüsü aşısı gönüllülere yapıldı. Salgınla mücadele için kritik bir eşik olarak tanımlanırken araştırmayı yürüten Dr. Lisa Jackson, “Biz şimdi corona virüsü takımıyız. Bu acil durumda herkes elinden geleni yapmak istiyor” dedi.

İlk aşıyı olan kişi ise ufak bir teknoloji şirketinde çalışan Jennifer Haller isimli Seattlelı… 43 yaşındaki Haller, “Hepimiz çaresiz hissediyoruz ve bu aşı süreci bizim bir şeyler yapabilmemiz için harika bir fırsat. İki çocuğum var ve onlarda yaptıklarımı bayağı havalı buluyor” dedi.

Bugün yapılan aşı sonrasında corona virüsüne karşı olarak geliştirilen aşıların güvenli olup olmadığı ve doğru çalışıp çalışmadığına dair detaylı incelemelerin yapılacağı belirtildi. ABD Ulusal Sağlık Enstitüsü’nde görevli Dr. Anthony Fauci, “Her şeye rağmen aşının genel kullanımına başlanması için 12 ile 18 ay arasında bir süre var” dedi.

Uzmanlar, Moderna Inc. isimli biyoteknoloji şirketinin geliştirdiği aşının mRNA-1273 kod adıyla bilindiğini aktardı. Yapılan açıklamada, “Aşı olan gönüllülerin corona virüsüne yakalanma riski yok çünkü aşıda corona virüsü yok” denildi.

Öte yandan daha önce ABD, Çin ve Güney Kore’de de aşı yapım çalışmaları ile ilgili atılımlar yapılmıştı.



Araştırmayı yürüten Jackson, 18 ile 55 yaşları arasındaki sağlık gönüllülerin aşı olacağını duyururken, “Kan örnekleri alarak, potansiyel yan etkilere bakacağız. Aşının bağışıklık sistemine etkisini inceleyeceğiz. Aşının ne zaman kamuoyu ile paylaşılacağı bilinmiyor, bu sebeple aşıyı deniyoruz” dedi.