İlk gördüğün hayvan kişiliğini yansıtıyor!

İnsan zihni nesneleri kişiliğine ve deneyimlerine göre belirli bir şablona oturtmaya eğilimlidir. Bu da optik illüzyona sahip resimlere baktığımızda öncelikli olarak tek bir nesneyi ayırt etmemize neden olur. Dünyanın en yaygın optik illüzyonlarından biri olan bu resimde, siz ilk hangisini gördünüz?

Dünyanın en yaygın optik illüzyonlarından biri olan ördek-tavşan ikilemi aynı zamanda mini bir kişilik testi. Resme bakınca ördek ya da tavşan görenlerin kişilik özelliklerinde farklılıklar bulunduğu yapılan araştırmalar ile ortaya konuluyor. İşte resme ilk baktığında tavşan ve ördek görenler arasındaki farklar:

ÖRDEK

Resme ilk baktığınızda eğer bir ördek görüyorsanız, daha sorumluluk sahibi bir bireysiniz demektir. Resme baktığı zaman ördek görenlerin sorumluluk bilinci ve disiplin seviyesinin diğerlerine göre daha yüksek olduğu biliniyor. Aynı zamanda resme baktığında ördek görenler daha karamsar kişilik yapısına ve daha gerçekçi düşüncelere sahip bireyler. Gerçekliğin keskin çizgileri arasında duran bu bireyler yaratıcılıktan çok görev bilinci ile görev tamamlama özelliği taşıyor.

TAVŞAN

Resme ilk baktığı zaman tavşan görenlerin ise daha özgür ruhlu bireyler olduğu ortaya konuluyor. Tavşan gören kişilerin aynı zamanda biraz daha disiplin dışı ve ekip çalışmasından uzak, dağınık bireyler olduğu biliniyor. Resme ilk baktığında yaşan görenler aynı zamanda hayal gücü bakımından diğer gruba göre daha zengin. Dünyanın sınırlarından çok zihninin sınırlarını hedef olarak gören bireyler resme ilk baktıklarında tavşan görüyorlar.

İKİ HAYVANI DA GÖRENLER

Resme ilk baktığı anda iki hayvanı da kolaylıkla tespit edebilen kişiler ise en yaratıcı ve zeka seviyesi yüksek grup olarak biliniyor. Er ya da geç herkes resimdeki iki havanı da görmeyi başarıyor ancak, iki hayvanı da 2 saniyenin altı gibi kısa bir sürede gören insan sayısı oldukça az. Daha nadir rastlanan bu grupta yer alan bireyle ise yaratıcı, dingin zihinli ve gelişime açık bireyler olarak tanınıyorlar. İki hayvanı da çok kısa sürede görenlerden iseniz, tebrik ederiz. Dünyanın en nadir gruplarından biri içerisinde yer alıyorsunuz.

KAYNAK:(WİKİMEDİA COMMONS)