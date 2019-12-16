İLK İHA GEÇİTKALE HAVAALANI'NA İNDİ

Dalaman Deniz Hava Üs Komutanlığı’nda konuşlu insansız hava aracı (İHA), Geçitkale Havaalanı’na iniş yaptı.

Geçitkale Havaalanı’nın İHA’larla yürütülecek faaliyetler için kullanılmasına yönelik alınan kararın ardından başlatılan çalışmalar devam ediyor.

Bu kapsamda Dalaman Deniz Hava Üs Komutanlığında bulunan Bayraktar TB2 tipi İHA, gerekli hazırlıklar sonrası saat Geçitkale Havaalanı’na indi.