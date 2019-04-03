İlk kez el ele!

Eski eşi İbrahim Kutluay'la anlaşmalı olarak boşanan Demet Şener, önceki gün yeni sevgilisi Cenk Küpeli ile Etiler'de el ele görüntülendi.

"Çok aşığım" dediği sevgilisi Cenk Küpeli'nin beş senedir diyetisyen Alev Gezer'le nişanlı olduğu iddialarına kulak asmayan Demet Şener, sorular karşısında sessiz kalmayı tercih etti.

Şener'in kapsını açan Küpeli, centilmenliğini gösterdi. Çiftin, mekan içerisinde sohbet ettiği sırada el ele tutuştukları görüldü. 41 yaşındaki eski mankenin yüzünden tebessümün hiç eksik olmadığı dikkatlerden kaçmadı.