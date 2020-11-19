İlk kez Türkiye’de tanı koyuldu: Testislerde ağrı corona belirtisi olabilir

Corona virüsünde gün geçmiyor ki yeni bir belirti ortaya çıkmasın... İngiliz basını İstanbul'da yoğun testis ağrısı şikayetiyle hastaneye giden bir hastada corona virüsü çıktığını, vakanın bu belirtiyle tanı koyulan ilk örnek olduğunu yazdı.

Çin'in Wuhan kentinde Aralık 2019'da ortaya çıkan corona virüsü, kısa sürede global bir krize dönüştü. Dünya genelinde 56 milyonu aşkın insana bulaşan virüsle ilgili bir yandan aşı çalışmaları devam ederken, diğer yandan da hastalığın şifreleri çözülmeye çalışılıyor.

Hastalığın belirtileri ile ilgili çarpıcı bir çalışma Türkiye’de yapıldı. Sonuçları Urology Case Reports dergisinde yayınlanan ve İngiliz basınında da dikkat çeken çalışmaya göre testislerde yaşanan ağrı ve şişkinlik, corona virüsünün nadir görülen belirtilerden biri olabilir.

BAŞKA BİR HASTALIĞI YOK

İstanbul’da özel bir hastanede görev yapan Dr. Hakan Özveri, yaz aylarında 49 yaşındaki bir hastanın testislerinde yoğun ağrı ve şişkinlik şikayetiyle kendilerine geldiğini söyledi. Öksürük, yüksek ateş ile koku ve tat alma duyularını kaybetme gibi corona virüsünde yaygın görülen belirtilerin hiçbirini taşımayan hastaya, virüs taşıyan biriyle teması olduğu için test uygulandı.

Sonuçları pozitif çıkan hastadaki ağrının, ilk görülen belirti olduğu ortaya çıktı. Hastanın başka bir sağlık problemi ya da cinsel yolla bulaşan hastalığı bulunmadığı da öğrenildi.

UZUN DÖNEMLİ HASARA YOL AÇABİLİR

Dr. Özveri, erkeklerde yaşanan testis ağrısının corona virüsünde ilk klinik belirti olabileceğini söylerken, “Covid-19 genel olarak solunum yolu organlarına saldıran viral bir enfeksiyon. Buna karşın bizim karşılaştığımız vakada akciğerdeki belirtiler yerine testisler gibi genital organlarda semptomlar ortaya çıktı. Hastalardaki genital problemler ve testis ağrıları Covid-19’la birlikte değerlendirilmeli” dedi.

Daily Star’da yer alan habere göre, söz konusu vakanın bu şekilde tanı koyulan ilk örnek olduğu belirtilirken, hastalığın testislerde uzun dönemli etki ve hasara yol açabileceği ifade edildi.

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