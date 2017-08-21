İlk prim ödemesinde son tarih bugün!

Sosyal Sigorta Prim Borçlarında Temmuz ayı ödemesinin son günü bugün.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada işveren, kendi nam ve hesabına çalışanlar veya ev kadını olarak sigortalı olanların sosyal sigorta primlerinin artık 3 aylık değil, her ay ödeyeceğini hatırlatılarak , Temmuz dönemine ilişkin ödemenin son gününün bugün olduğu duyuruldu.

Açıklamada belirtilen statüdeki sigortalıların prim ödemelerinin en geç bir sonraki ayın 20’sine kadar ödenecek şekilde düzenlendiği kaydedilerek gününde yatırılmayan primler için ilk ay yüzde 3, takip eden aylar için ise yüzde 1.2 gecikme faizi uygulanacağı belirtildi.