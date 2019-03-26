İlk sıradan dördüncülüğe düştü!

Liderlikte dördüncülüğe… Reyting sonuçları 25 Mart: Milli maç, Çukur, Yasak Elma, Survivor, Söz reyting yarışı

Heyecanla beklenen reyting sonuçları açıklandı. 25 Mart'ta Survivor yarışma programı ile Söz, Çukur ve Yasak Elma dizileri ve Milli maç reytinglerde yarıştı. Reytinglerde Söz dizisini düşüşü dikkat çekti. Peki reyting sonuçlarına göre ilk sırayı hangi yapım aldı? İşte sonuçlar...

Reyting sonuçları belli oldu ve 25 Mart akşamında total raporuna göre Türkiye Moldova Avrupa Şampiyonası eleme maçı birinci olurken, Çukur ikinci sırada yer aldı. Fatih Portakal ile Fox Ana haber reytinglerde üçüncü oldu ve Söz dizisi ise dördüncü oldu. Yasak Elma ise beşinci oldu. Haberimizin devamında reyting listesine göre totalde yirmiye giren programları görebilirsiniz…

REYTİNG SONUÇLARI