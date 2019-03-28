İlker Kaleli ile Burçin Terzioğlu barıştı mı?

Oyuncu Burçin Terzioğlu'nun eski sevgilisi İlker Kaleli'nin fotoğrafını beğenmesi, takipçilerini heyecanlandırdı

İlker Kaleli ve Burçin Terzioğlu, 3 yıl boyunca yaşadıkları aşkla herkesi kendilerine imrendirmişti.

Ancak Kaleli ve Terzioğlu, geçen aralık ayında ilişkilerini sonlandırma kararı almış ve hayranlarını üzmüştü. İlker Kaleli'nin 'Asal sayı' notuyla paylaştığı son fotoğrafı beğenenler arasında Burçin Terzioğlu da vardı.

Durumu fark eden İlker Kaleli'nin takipçileri, ikilinin yeniden barıştığını iddia etti. Ancak konuyla ilgili her iki taraftan da henüz bir açıklama gelmedi.