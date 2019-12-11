İlker Kaleli'den Libido açıklaması!

Oyuncu Can Yaman’ın Cengiz Semercioğlu’na verdiği röportajdaki 'libido' çıkışı büyük ses getirdi. Tayland'dan dönen İlker Kaleli de konuya dahil oldu.

İlker Kaleli, BBC-Netflix ortak yapımı 'The Serpent' dizisinin çekimleri için gittiği Tayland’dan döndü. Emirgan’da objektife takılan oyuncu, Hintli ünlü seri katil Charles Sobhraj’ın sıra dışı hikâyesini anlatan dizide ufak bir rolü olduğunu söyledi: Çekimler tamamlandı. BBC ve Netflix yapımı, ortak olarak ekrana gelecek. Benim de ufak bir rolüm var.

Kaleli, Can Yaman’ın başlattığı libido polemiğiyle ilgili sorulara, “Saçmasapan sorunlar. O karakterle ilgili bir şey değil, anlamadığım konular. O işleri pek fazla takip etmiyorum.”

Can Yaman, verdiği röportajda 'Erkenci Kuş' dizisindeki rol arkadaşı Demet Özdemir’le aralarındaki uyumdan söz ederken tartışma yaratan sözlere imza atmıştı: Demet biraz snop olsaydı asla uyumlu olamazdık. Mesela ‘Hangimiz Sevmedik’ dizisindeki partnerim Selen Soyder’le bu yüzden problem yaşadım. Başrol çiftinin libidosunun yüksek olması lazım. Ben hep şunu söylüyorum, oyuncular ikiye ayrılıyor; libidosu olanlar, libidosu olmayanlar. Seyirciye ‘Bunlar gerçekten sevişiyor mu sevişmiyor mu’ diye sordurtamazsan o iş tutmaz.