Şarkıcı Aleyna Tilki, önceki akşam İstanbul turuna çıktı.

Cihangir Rose Marine adlı mekanda görüntülenen Aleyna Tilki, "Taksim'e girdiğime pişman oldum. Hayranlarım etrafımı sardı. İmdadıma 10 polis yetişti. Onların refakati ile çıkabildim” dedi.

Genç şarkıcı, oturduğu masaya ilerleyen saatlerde bir erkek arkadaşı geldi ve sohbet etti. Daha sonra aracını çağırıp Cihangir'den ayrılan Aleyna, "Size poz vereyim. Biraz kilo aldım ama bu fotoğrafları çok beğendim. Çok zayıf çıkmışım. Lütfen bunları kullanın" dedi.

Tilki, göbeği açık leopar desenli kombiniyle göz doldurdu.