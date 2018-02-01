İMZA GÜNÜ!

Koalisyon kararı alan 4 partinin genel başkanları, koalisyon protokolü üzerinde uzlaştı. İmzalar bugün atılıyor.



Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), Halkın Partisi (HP), Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) ve Demokrat Parti (DP) Genel Başkanları hükümet kurma çalışmaları kapsamında dün saat 14.000’te CTP Genel Merkezi’nde yeniden bir araya geldi.



Yaklaşık 3 saat süren toplantının ardından açıklama yapan CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, toplantıda koalisyon protokolüne son şeklinin verildiğini ve 4 parti Genel Başkanı olarak protokol üzerinde uzlaştıklaırını kaydetti.



Erhürman, yarın saat 11.00’de protokolün genel başkanlar tarafından imzalanacağını ifade etti.



Erhürman, Bakanlar Kurulu listesini de cuma sabahı Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’ya sunmayı hedeflediklerini kaydetti.



Basın mensuplarının sorularını da yanıtlayan CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, bakanlıkların partiler arasında paylaşımının tamamlandığını, bakanların kimler olacağıyla ilgili çalışmaların ise son aşamada olduğunu söyledi.



Meclis Başkanı



Meclis Başkanı’nın 3 milletvekiline sahip TDP’ye ait olmasının Meclis iç tüzüğüne uygun olup olmadığına ilişkin soru üzerine de Erhürman, bu konuda hukuki çalışmanın devam ettiğini ve hukuka uygun bir çözüm üreteceklerini vurguladı. Erhürman, “Hukuka aykırı olan bir şey yapmayacağımız kesin . Hukuka uygun çözüm formülü bulmaya çalışacağız” dedi.