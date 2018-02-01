İMZALAR ATILDI!

Cumhuriyetçi Türk Partisi, Halkın Partisi, Toplumcu Demokrasi Partisi ve Demokrat Parti bugün koalisyon protokolünü imzaladılar.

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman imzalar atılmadan öncesi kısa bir açıklama yaptı.

İşte Erhürman’ın açıklaması:

Bugün koalisyon protokolünü imzalamak üzere burada bulunuyoruz.

Bakanlar Kurulu listesini bugün Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’ya sunmayı hedefliyoruz. En kötü ihtimalle bir gün sonraya kalabilir.

Koalisyon protokolü hazırlanması aşamasında çalışmalar son derece kolay yürüdü. İlkeler ölçüde 4 partide hem fikir oldular. Halkımızla birlikte hiçbir kesimi dışlamadan ülkeyi yönetme kararındayız. Son noktaya gelmiş bulunuyoruz. Halkımıza hayırlı uğurlu olsun.