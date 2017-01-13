İNANILACAK GİBİ DEĞİL

Lefkoşa’da Dr. Fazıl Küçük Bulvarı’nda iki trafik ışığı arasında direksiyon hakimiyeti kaybedilerek karşı şeride geçen ve devrilen aracın ağır yaralanan 39 yaşındaki sürücüsü Ertan Hasan kurtarılamadı

Onur ULAĞ

Kuzey Kıbrıs’ın kanayan yaralarından olan ölümlü trafik kazalarının 2017’deki ilk kurbanı Lefkoşa’da sakin 39 yaşındaki Ertan Hasan oldu.

Dr. Fazıl Küçük Bulvarı'nda saat 22.00 sıralarındaki kaza, Ertan Hasan'ın kullandığı FU 459 plakalı aracın direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu yoldan çıkıp orta refüje çarpması ve karşı şeride geçmesiyle yaşandı.

Doktoroğlu isimli işyerinin yakınlarında meydana gelen kazada ağır yaralanan Ertan Hasan hastaneye kaldırıldığı sırada hayatını kaybetti.

Elde edilen bilgilere bir çocuk babası olan Ertan Hasan, Bulgaristan’dan Kuzey Kıbrıs’a göç eden Türklerden birisiydi. İnanılması güç bir kaza sonucu genç yaşta hayata veda eden Ertan Hasan’ın Onan Ltd isimli işyerinde dağıtım elemanı olarak çalıştığı öğrenildi.

Direksiyon başında bir şeyler atıştırıyordu…

Görenlerin kanını donduran kazadan sonra olay yerine gelen Trafik Şube Amiri Şevket Derindağ ve Trafik Tahkikat Amiri Mehmet Özatılgan da incelemelere katılarak bilgi aldı.

İddialara göre Ertan Hasan dün akşam dağıtım görevini bitirdikten sonra evine dönerken bu kazayı geçirdi. Yine iddialara göre Ertan Hasan’ın kaza esnasında elinde ekmek bulunduğu ve yolda bir şeyler yerken direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Kafatasında kırıklar vardı…

Görgü tanıklarının ifadesine göre direksiyon hakimiyeti kaybedilen ve karşı şeride geçerek devrilen aracın sürücüsü Ertan Hasan’ın özellik kafatasında derin yaralar vardı.

“İki trafik ışığı arasında ve hız tahdidi 65 km olan bir yolda ölümlü kaza olduğuna inanamıyorum” diyen bir vatandaş, direksiyon başındayken cep telefonu ile konuşulmaması ve bir şeyler yenmemesi gerektiği konusunda uyarıda bulundu. Aynı vatandaş, “Bir anlık ihmal geri dönülmesi güç felaketlere neden oluyor. Bunun da en somut örneğini bu gece yaşadık. Üzücü kazada hayatını kaybeden sürücünün olaydan sonra elinde ekmek vardı. Belki de kazaya direksiyon başında bir şeyler yemesi sebep oldu” dedi.

2016’da 36 kişi hayatını kaybetmişti

Bu akşamki kaza, 2017 yılının ilk ölümlü kazası oldu. KKTC'de geride bıraktığımız 2016 yılında 36 kişi trafik kazalarında hayatını kaybetmişti.

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