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İNANILMAZ DEĞİŞİM!

İNANILMAZ DEĞİŞİM! 1110

18 yaşındaki Josephine Desgrand sağlıklı yaşamı benimseyerek 127 kilodan 63 kiloya düştü.