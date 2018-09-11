İnanılmaz Detaylar Ortaya Çıktı!

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne FETÖ'nün hakim olduğu 2007 ile 2011 yılları arasında Adnan Oktar grubuna yönelik 13 bin sayfalık soruşturma dosyası hazırlandığı ortaya çıktı. Ancak soruşturmanın operasyona dönüştürülmediği ve dosyada bulunan 8 gizli tanığın isminin de Oktar grubuna sızdırıldığı öğrenildi.