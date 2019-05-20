İnanılmaz 'şampiyonluk' gerçeği!

Son 9 başkanın tamamı şampiyonluk gördü!

Süper Lig'de 22. zaferini ilan eden Galatasaray'da son 9 başkanın tamamı en az 1 şampiyonluk gördü.

Alp Yalman, Faruk Süren, Mehmet Cansun, Özhan Canaydın, Adnan Polat, Ünal Aysal, Duygun Yarsuvat, Dursun Özbek ve Mustafa Cengiz...

1996’dan bu yana sırasıyla Galatasaray’da görev yapan son 9 başkan... Bu başkanların ortak yanı, tamamının en az 1 sezon şampiyonluk görmüş olmaları. Kulübün son patronu Cengiz, ikinci sezonunda ikinci şampiyonluğunu yaşıyor. Böylece sarı-kırmızılı kulübün başarı geleneği, baştaki isim kim olursa olsun devam ediyor.