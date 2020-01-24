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İNANÖZ SONSUZLUĞA UĞURLANDI...

İNANÖZ SONSUZLUĞA UĞURLANDI...

Son yolculuğuna uğurlandı...

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Yakın Doğu Üniversitesi Kurucu Rektörü Dr. Suat Günsel’in halası Zerrin İnanöz dün son yolculuğuna uğurlandı.

Aslen Tatlıca-Baf doğumlu olan ve hastalığı nedeniyle uzun süredir tedavi gören İnanöz önceki gün yaşamını yitirmişti.

Zerin İnanöz dün Lefkoşa’da İsmail Safa Camii’nde kılınan öğle namazının ardından Lefkoşa Kabristanlığı’nda toprağa verildi.

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