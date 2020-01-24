İNANÖZ SONSUZLUĞA UĞURLANDI...
Son yolculuğuna uğurlandı...
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Yakın Doğu Üniversitesi Kurucu Rektörü Dr. Suat Günsel’in halası Zerrin İnanöz dün son yolculuğuna uğurlandı.
Aslen Tatlıca-Baf doğumlu olan ve hastalığı nedeniyle uzun süredir tedavi gören İnanöz önceki gün yaşamını yitirmişti.
Zerin İnanöz dün Lefkoşa’da İsmail Safa Camii’nde kılınan öğle namazının ardından Lefkoşa Kabristanlığı’nda toprağa verildi.
Etiketler : Zerrin İnanöz, cenaze
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