İnce telli saçlar için kurtarıcı öneriler...

İnce telli saçları kalınlaştırmak için neler yapılabilir?

İnce telli saçların en büyük problemi sönük ve cansız bir görünümde olmasıdır. İnce telli saçlar çabuk şekil alsa da çok çabuk eski haline geri dönebilir. Daha dolgun ve hacimli saçlara sahip olmak her kadının hayalidir. Çünkü bir kadın için saç en güzel aksesuardır. İnce telli saçları kalınlaştırmak için neler yapılabilir? İşte yanıtı...

Cildimize gösterdiğimiz ilgiyi saç bakımına da göstermek saçların sağlıklı bir şekilde uzayarak parlaklık kazanmasını sağlar. Genellikle çok çabuk yağlanan bu saçlar ardından kısa bir sürede sönük bir hal alır. Uzun ve aynı zamanda ince telli saçların uçlarına giden ağırlık saç diplerinin basık durmasına neden olur. Bu saçları tararken özen göstermek saç uçlarının kırılmasını ve birbirine dolaşmasını engelleyebilir. Saçlarınızı kurularken saç kurutma makinesi kullanmakta zamanla saçların aşınmasına ve daha da incelmesine sebep olur. Bunun yerine havlu ile nazikçe sararak kurumasını beklemek çok daha sağlıklı bir kurutma yöntemi olacaktır.

İNCE TELLİ SAÇLAR NASIL KALINLAŞIR?

KREM İÇERİKLİ ŞAMPUAN KULLANMAYIN: Saç kremi kullanmak saçların daha da ince görünmesini sağlayacaktır. Saç kremli şampuanlar saça tam olarak nüfuz ettiği için saçı aşağı çeker ve daha ince telli görünmesine neden olur. Saçlarınızı şampuanlarken saç diplerine masaj yapmak saçların ekstra dolgunlaşmasını sağlayabilir.

DOLGUNLAŞTIRICI ÜRÜNLER KULLANIN: Hacmi arttırmak için özel olarak tasarlanmış şekillendirici ürünler kullanabilirsiniz. Bilhassa kullanılan şampuanlar dolgunlaştırıcı etkiye sahip olmalıdır.

SAÇLARINIZA BUKLELER ATIN:İnce telli saçlara çekilen düz fön saçları doğal olarak daha da hacimsiz gösterecektir. Bir maşa ile saç uçlarınıza bukleler atmak saçlarınızı daha havalı gösterebilir. Saç maşanıza koruma spreyi sıkarak saçınıza hasar vermekten kaçınabilirsiniz.

SAÇINIZI AYIRMA ŞEKLİNİ DEĞİŞTİRİN: Saçınızı her zaman oturduğu yerin tersine çevirmek saçın anında daha kalın görünmesini sağlayacaktır.

SAÇLARINIZI UÇLARINI TEMİZLETİN: Saç kırıklarınızı aldırıp saçlarınızı arada uçlarından kestirmek saçların nefes almasını ve daha kalın ve havalı görünmesine neden olur.

SAÇLARINIZA MASKE YAPIN: Düzenli olarak saçlarınızın bakımını yapmak saçların çok daha bakımlı ve sağlıklı görünmesini sağlarken saça dolgunluk kazandırır. Doğal ürünler kullanmak güvenilir olmakla beraber saçları kuvvetlendirir.

SAĞLIKLI BESLENMEYE ÖZEN GÖSTERİN:Vücudumuzdaki tüm organlar gibi saçlarımızın da elbette yediklerimizle bir ilgisi vardır. Taze sebze ve meyveler, süt ve süt ürünleri gibi sağlıklı yİiyecekleri hayatımızdan eksik etmemeliyiz. Öğün atlamadan doğal gıdalarla beslenmek saçlara büyük oranda olumlu etki edecektir.