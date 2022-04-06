İncirli ''Korkaklar ülke yönetemez. Halk düşmanları ülke yönetemez.''

CTP milletvekili Sıla Usar İncirli sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada korkaklar ülke yönetemez. Halk düşmanları ülke yönetemez dedi.

Sıla Usar İncirlinin sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şöyle:

''6 saattir süren komitede hukümet sorduğumuz hiçbir soruya cevap veremedi. Muhalefetin,belediye çalışanlarının, belde halklarının, belediye başkanlarının tüm uyarılarına kulaklarını tıkadılar. Halk düşmanlarının korkunç sessizliğine bürünerek tehlikeli bir yola girdiler. Ülkeye bu kötülüğü neden yaptıklarını söylemeye bile cesaretleri yok. Kibirle örtmeye çalıştıkları korkunç bir korkaklık içindedirler. Korkaklar ülke yönetemez. Halk düşmanları ülke yönetemez.''