KKTC'nin tek alçı taşı mağarası İncirli Mağara'nın iklimi araştırılıyor. Mağaranın bulunduğu Geçitkale ilçesinin Belediye Başkanı Hasan Öztaş, "Ülkemizde mağara canlıları üzerine bilimsel çalışma yok sayılacak kadar azdır. Yakın Doğu Üniversitesi'nin yürüttüğü bilimsel çalışmalar daha sonra yapılacak bilimsel çalışmalar için hem yardımcı olacak hem de daha fazla bilimsel çalışma yapılmasına olanak sağlayacaktır" dedi.

Yaklaşık 9 milyon yıl önce oluşan Kıbrıs'taki İncirli Mağarası'nda bilimsel çalışmalar devam ediyor. Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) Çevre Araştırmaları Merkezi, Fransa Savoy Üniversitesi, Nice Sophia-Antipolis Üniversitesi ve Mağara Meraklıları Derneği ve Geçitkale Belediyesi İş birliği ile yürütülen çalışmalarla, mağara ortamının özellikleri, mağara canlılarının araştırılması ve korunmasının yanında, ziyaretçilerin güvenliğini sağlamak amacıyla çevredeki fayların faaliyetleri ile ilgili sinyaller izleniyor. Mağaranın iklimsel verilerinin kaydedilmesi için de Bernard Laplaud tarafından 30 dakikada bir kayıt yapan veri toplayıcı dizayn edildi.

BÖLGEDEKİ SUYUN TAHLİYESİNDE ROL ALIYOR

Yürütülen çalışmalarla ilgili bilgi veren YDÜ Çevre Araştırmaları Merkezi'nden Prof. Dr. Salih Gücel, mağara ortamının özellikleri ve mağara canlılarının araştırılması, korunması çalışmalarına ekip olarak devam edildiğini, mağaranın ve ziyaretçilerin korunması ile ilgili çalışmaların beraber yürütüldüğünü söyledi.

Çözünme ve birikme olayları neticesinde oluşumu 9-6 milyon yıl öncesine dayanan mağaranın, yapısı itibarı ile bölgedeki suyun tahliyesinde rol aldığı ile ilgili kuvvetli kanıtların var olduğu dile getiren Prof. Dr. Gücel, "Dünya üzerinde turizme açılmış yegane alçıtaşı mağarası olan İncirli Mağara, alçıtaşı (jips) oluşumlu İpsaro Tepesi üzerinde bulunan ve ülkeye gelen turistler tarafından sıkça ziyaret edilen doğal zenginlikleri olan mağaraların en önemlilerinden biridir. Tipik olarak alçıtaşından meydana gelen mağara, adını girişindeki incir ağacından alıyor. Duvarlarında karnabahar şeklinde oluşumları olan bu mağara, yıl boyunca 18-19 derece sabit bir sıcaklığa sahip olması nedeniyle kışın sıcak yazın serin hissettiren bir ortama sahiptir" dedi.

GEÇİTKALE BELEDİYE BAŞKANI: İNCİRLİ MAĞARA TURİSTİK VE TARİHİ MİRAS

Çınarlı Köyü'nün yerli ve yabancı turistlerin yoğunlukla ziyaret ettiği tek turistik ve tarihi mirası İncirli Mağara'sı gibi bir değere sahip olduğunu belirten Geçitkale Belediye Başkanı Hasan Öztaş, ziyaretçiler için çevre düzenlemesi, oturma grubu, kafeterya, tuvaletler, mağaraya girişlerini kolaylaştırmak için ahşap merdivenler yaptıklarından söz etti.

Çınarlı Köyü'nün konumu, coğrafyası, temiz havası ve bölgenin tek tarihi mirasının içerisinde barındırdığı en güzel Türk köylerinden biri olduğunu belirten Öztaş, Çınarlı halkının sıcakkanlı ve güler yüzlü olduğunu, doğal ve kültürel lezzetleriyle kültürel mirası koruduğunu anlattı.

MAĞARACILIKLA İLGİLİ BİLİMSEL VERİLERİ ORTAYA ÇIKARACAK

KKTC'nin tek alçı taşı mağarası İncirli Mağarası için Yakın Doğu Üniversitesi Çevre Araştırma Merkezi ile yürüttükleri ortak çalışmalardan bahseden Öztaş, "Mağara iklimi, mağara ortamının özellikleri, mağara canlıları ile ilgili verileri toplayıp koruyarak, İncirli Mağara'nın layık olduğu şekilde değer bulması için çalışıyoruz. Ülkemizde mağara canlıları üzerine bilimsel çalışma yok sayılacak kadar azdır. Yakın Doğu Üniversitesi'nin ülkemizin önemli değerlerinden olan İncirli Mağara'nın verilerinin ortaya çıkması için yürüttüğü bilimsel çalışmalar sonucunda elde edilen bilgilerin sistematik bir şekilde arşivlenmesi çok önemli ve gereklidir. Bu veriler daha sonra yapılacak bilimsel çalışmalar için hem yardımcı olacak hem de daha fazla bilimsel çalışma yapılmasına olanak sağlayacaktır" şeklinde konuştu.

Kaynak: DHA