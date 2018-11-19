İNDİRİM KAMPANYASI BAŞLIYOR

Sanayi Odası, KKTC’de üretilen ürünler için indirim kampanyası başlatılacağını açıkladı.

Oda’dan yapılan açıklamada, “İçerisinden geçmekte olduğumuz bu zor günler içerisinde, halkın alım gücünü bir nebze rahatlaması için, içme suyundan, süt ürünlerine, mobilyadan alüminyum-PVC doğrama kapı-pencereye, zeytinyağından hellime, yoğurttan et ürünlerine inşaat malzemelerinden plastik ürünlerine kadar KKTC’de üretimi bulunan birçok üründe indirim kampanyası yapılması planlanmaktadır” denildi.

Kampanyanın, “Halkın Ürünleri, Halkın Yanında” adı altında, seksenden fazla yerel üreticinin katılımıyla yapılacağı kaydedilen Sanayi

Odası açıklamasında, başlatılacak kampanyayla ilgili detaylı bilgilerin yarın saat 10:00’da Sanayi Odası’nda yer alacak toplantıda duyurulacağı belirtildi.