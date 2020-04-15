İngiliz istihbaratının eski bir numarasından Çin’e şok suçlama: Her şeyi sakladılar

İngiltere'nin dış istihbarattan sorumlu kuruluşu MI6'in eski direktörü John Sawers, Çin'in corona virüsü salgınıyla ilgili önemli bilgileri tüm dünyadan sakladığını ve bunun hesabını vermesi gerektiğini söyledi.

İngiliz istihbarat kuruluşu MI6’in 2009 ile 2014 yılları arasında başında bulunan John Sawers, virüs salgınından dolayı Dünya Sağlık Örgütü yerine Çin’in sorumlu tutulması gerektiğini öne sürdü.

Reuters’ın haberine göre Sawers, “Çin’in hepimize virüsü enfekte etmiş olması, virüsün kaynağı konusundaki sorumluluktan kaçınması ve ilk etapta bununla başa çıkmadaki başarısızlığından dolayı Amerika’da Çin’e karşı derin bir öfke var” dedi.

Sawers açıklamasının devamında, “İstihbarat, diğer devletlerin ve aktörlerin sizden gizledikleri bilgileri elde etme ile ilgilidir. Aralık ve Ocak ayları arasındaki kısa dönemde Çinliler kesinlikle bunu Batı’dan gizlediler” ifadelerini kullandı.