İngiliz medyası duyurdu! Boris Johnson istifaya hazırlanıyor

İngiliz medyası bugün içinde Boris Johnson‘ın açıklama yapacağı ve istifa edeceğini duyurdu. Ayrıca Johnson’ın yeni bir parti lideri seçilene kadar görevde kalacağı bildirildi.

İngiltere’de gündem Boris Johnson… Covid-19 kısıtlamalarının en yoğun olduğu dönemde başbakanlık konutunda sosyal mesafeye uymadan düzenlenen partilere katılmasıyla başlayan tartışmalar ve Muhafazakar Parti’nin Parlamento’daki Grup Lideri Chris Pincher hakkındaki taciz iddialarıyla alevlenmişti.

Pincher hakkındaki taciz iddialarını bilmesine rağmen onu bu göreve getirmekle suçlanan Johnson’a tepki olarak hem İngiliz kamuoyu hem de kabinesi adeta bir araya gelerek İngiltere Başbakanı’na karşı durmuştu.

Son günlerde Johnson’ın en güvendiği isimlerden olan Ekonomi Bakanı Rishi Sunak ve Sağlık Bakanı Sajid Javid ile birlikte Aile ve Çocuk Bakanı Yardımcısı Will Quince ile birlikte çok sayıda hükümet görevlisi istifa etmişti.

BBC DE DUYURDU

Bugün İngiliz medyası, Johnson’ın bir açıklama yapacağını ve istifa kararını resmen duyuracağını öne sürdü. Başta devlet kurumu olan BBC olmak üzere İngiliz televizyonları ve gazeteleri Johnson’ın baskıya dayanamadığını aktardı.

BBC, başbakanın önümüzdeki saatlerde konuşma yapacağını ve istifasını duyuracağını bildirirken, Sun ve Mirror gazetelerinin muhabirleri de istifa haberini bildirdi.

The Sun, Johnson bu yaz yeni bir parti lideri seçilene kadar görevde kalacağını bildirdi.

“İSTİFA ETMEYECEĞİM” DEMİŞTİ

İngiltere Başbakanı Boris Johson, hükümette yaşanan istifa dalgasına rağmen istifa etmeyeceğini açıklamıştı.

“Benim görevim yola devam etmek” diyen Johnson, “Hükümetin yola devam etmesinin imkansız hale geldiğini hissetseydim giderdim” demişti.

Parlamentoda konuşma yapan Johnson, ekonominin zor bir dönemden geçtiğini ve Rusya‘nın Ukrayna işgalinin Avrupa’da endişeyle izlendiğini belirterek “Bu tam olarak bir hükümetten gitmek yerine işine devam etmesini bekleyeceğiniz bir dönem” ifadesini kullanmıştı.

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