İngiliz üslerinde 2 askerde korona vakası

Güney Kıbrıs'ta bulunan İngiliz üslerinde 2 korona vakası daha tespit edildi.Güney Kıbrıs Rum Kesiminde bulunan İngiliz üslerinde 2 askerde korona virüs pozitif çıktı.

Tüm askerler 14 gün boyunca karantinaya alındı.İki askerin de 13 Mart'ta İngiltere'den Kıbrıs'a geldiği öğrenildi.Güney Kıbrıs Rum Kesiminde 2 vakanın daha ortaya çıkmasıyla birlikte toplam sayı 35'e yükseldi.

İHA