İngiltere bu olayı konuşuyor! Muhafız önüne çıkan çocuğu ezip böyle geçti

İngiltere'de bir Kraliyet Muhafızı, yürüyüş sırasında önüne çıkan çocuğu yere düşürerek yoluna devam etti. Muhafızın davranışı, ülkede büyük tartışma çıkarttı.

İngiltere'de bir Kraliyet Muhafızının hareketi, ülke gündemine oturdu. Muhafız, rutin yürüyüşü sırasında önüne çıkan çocuğu yere düşürdü ve yoluna devam etti.

ANBEAN KAMERADA

O anlar yürüyüşü izleyen birinin cep telefonu kamerasına yansıdı. Sosyal medyada hızla yayınlan görüntü 1 milyon 800 bin görüntüleme aldı.

TEPKİ ÇEKTİ

Bazı sosyal medya kullanıcıları muhafızın çocuğu düşürmemesi gerektiğini savunarak duruma tepki gösterdi. Bazıları ise işini yaptığını belirterek muhafızı savundu ve ebeveynlerin çocuklarına sahip çıkması gerektiğini ifade etti.

İhlas Haber Ajansı