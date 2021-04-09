Lefkoşa20 °C

  1. HABERLER

  2. DÜNYA

  3. İngiltere Prensi Philip 99 yaşında hayatını kaybetti
İngiltere Prensi Philip 99 yaşında hayatını kaybetti

İngiltere Prensi Philip 99 yaşında hayatını kaybetti

Buckingham Sarayı'ndan yapılan açıklamada Kraliçe Elizabeth'in eşi Prens Philip'in 99 yaşında hayatını kaybettiği bilgisine yer verildi.

A+A-

Buckingham'dan yapılan açıklamada Prens'in sabah saatlerinde öldüğü belirtildi. Prensin ölüm nedenine ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

Prens son kez geçtiğimiz haftalarda tedavi gördüğü hastaneden taburcu olurken görüntülenmişti.

ingiltere-prensi-philip-99.jpg

CENAZE PROGRAMI İLERLEYEN GÜNLERDE AÇIKLANACAK

99 yaşında yaşamını yitiren Prens, uzun bir süredir sağlık sorunlarıyla mücadele ediyordu. Geçtiğimiz aylarda ise hastanede tedavi görmüş, son görüntüsünü ise taburcu olduğu gün vermişti. Cenaze programının önümüzdeki günlerde ilan edileceği duyuruldu.

 

Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.